Jeux video

Hello mina sanje vous presente ma petite collection Altusj'espere que vous aurez appreciez cette petite collectionune collection n'as tres commune qu'on trouve rarement en europe.. puisque la grosse partie de fans se trouve au Japon , depuis des annees..rafael Bdetails*Playstation 3-Catherine version japonaise-Catherine collector US sans le jeu-Catherine Collector Fr-Persona 4 Arena(jeu de combat)*Playstation Vita-Persona 4 Golden euro-Persona 4 Dancing all night euro-Persona 4 Dancing all night Jp*Playstation 4-Persona 5 Jp-Persona 5 euro Take you heart Preminum edition(c)Nolife,gamekyu,gamekult,gamekyo,gamblog,gameone(c)Atlus(c)sega(c)Arc system worksgallerie sur googlehttps://goo.gl/photos/NGTEDYS8cs11G2uA7quelques photos