Voici une Rumeur autour du jeu PlayStation All-Stars Battle Royale :Il semblerait que la suite sort sur Ps4 et ait pour titre, Playstation All-Star Stadium. Voici la liste des personnages qui seraient présents :Nier: 2B, 9S, A2Horizon: AloyInFamous: Cole, DelsinCrash Bandicoot: CrashUncharted: Chloe, DrakeBloodborne: Eileen, The HunterGravity Rush: Kat, RavenNioh: Kelly, WilliamKnack: KnackGod of War: Kratos (Greek and/or Norse)Ratchet and Clank: Ratchet or Ratchet & Clank (Ice Climbers?)Insomniac: Spider-ManJust from currently console exclusive (Nier is on PC) games they could have a neat roster.Edit: As people suggested.Yakuza: Kazama, GoroKingdom Hearts: Riku, Roxas, SoraPersona: Any of the Player Character Protagonist, Junes (stage character)The Last of Us: Adult Ellie, JoelFinal Fantasy: Cloud, Noctis, Tidus/AuronMetal Gear: Big Boss, Boss, Ocelot, Raiden, Solid SnakeBound: DancerTransistor: RedTekken: HeihachiStreet Fighter: Ken or M. BisonDestiny: Cayde-6, Ikora, ZevalaRéponse peut-être à l’E3 2017…Source : http://www.gamepur.com/news/26534-playstation-all-stars-stadium-possibly-leaked.html