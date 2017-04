J'ai envie de jouer à un jeu de plate forme et Yooka Laylee, fait par des anciens de Rare, me fait beaucoup penser à Banjo (rien de surprenant) sur pas mal de points.Je me doute qu'il ne vaut pas le jeu de Rare, mais est-ce un bon jeu pour le genre?Niveau gameplay et level design ça donne quoi?Les mondes sont vastes? Niveau duré de vie?Merci d'avance.