On commence par la Switch. Cette semaine, la console de Nintendo nous propose d’acquérir Over Top, un jeu de couse arcade sorti en 1996 proposant des courses dans différents environnements (villes, montagnes, etc...) et avec des variations météos .Du côté de la Xbox One c'est au tour de Alpha Mission 2 (sorti en 1991) de faire le bonheur des fans de shoot them up. Dans ce titre, le joueur a la possibilité d'upgrader son vaisseau entre chaque niveau ce qui offre une dimension tactique sur le déroulement du jeu.La PS4 de son côté accueille Art of Fighting, un jeu de combat paru en 1992 qui avait pour particularité de faire apparaitre les dommages sur votre personnage le faisant ainsi arborer un magnifique visage tuméfié en fin de combat.