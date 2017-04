Arms

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Et voilà, j'ai donc reçu Dragon Quest Heroes II: Les Rois Jumeaux et La Fin de la Prophétie ainsi que Mario Kart 8 Deluxe. Un portage pour l'un et la suite d'un de mes meilleurs jeux sur Playstation 4 pour l'autre. J'ai fais 1H30 de jeu sur chacun, profitant de mon jour de repos et un temps pas terrible.... Mario Kart 8 est beau, j'ai essayé un peu de 200CC et c'est un pur régal, après avoir fini a 100% Zelda: Breath of the Wild ça sera donc ce jeu qui va m'occuper sur la Nintendo Switch, j'essaye en mode "portable" dans la soirée, je pense ne pas être déçu!Dragon Quest Heroes, le retour! Alors là c'est une pure tuerie, j'ai aussitôt repris mon gros hype pour cette filiale de la franchise (en espérant que le III sera annoncé bientôt) je suis déjà à fond dedans, je n'y retoucherais que demain mais je vais le dévorer jusqu'au platine!Prochains achats sur Nintendo Switch ça sera "" et sur Playstation 4 "" !