Voici une Information autour du jeu Dragon Quest Heroes 2 :Gamekult a testé le titre et il obtient la note référence de 6/10. A titre de comparaison, le premier avait obtenu la note de 8/10. Le titre est sorti officiellement aujourd’hui même en France…Source : https://www.gamekult.com/jeux/dragon-quest-heroes-ii-3050444075/test.html

Like

Who likes this ?

posted the 04/28/2017 at 03:54 PM by link49