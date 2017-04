Alors que beaucoup de joueurs ont exprimés leurs mécontentement suite à l'annulation de Scalebound et du manque d'exclusivités Solo ambitieuses sur Xbox, Phil Spencer a exprimé son point de vue sur la concurrence lors d'une interview accordée à Guardian:Phil Spencer se montre donc réticent à vouloir investir massivement dans des gros jeux Solo à histoire pour contrer des Horizon, des Last of Us 2 ou des Death Stranding.Même s'il avoue apprécier ce type de jeux, Phil Spencer retient surtout l'opportunité commerciale et l'importance grandissante des jeux à service (le prochain Sea of Thieves par exemple).