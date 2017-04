Hi guys.



La Nintendo Switch ne me satisfait pas totalement niveau ergo et design... Et j'aimerais vraiment que Nintendo ponde quelque chose de plus "gamer" niveau prise en main et avec une vraie autonomie. Sans parler du dock qui mériterait 2-3 améliorations... Le soucis c'est que si Nintendo considère la console comme une console de "salon" c'est pas gagné pour avoir un nouveau modèle vu que dans cette branche ils en pondent rarement, voir jamais... (Wii mini)



Perso je vois sans problème un modèle blanc sortir cet automne avec Mario Odyssée mais j'ai peur qu'avec ces ventes on soit pas près d'avoir une nouvelle amélioration avant le printemps 2018 minimoume...