Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Selon Nintendo, les réservations du jeu sont très prometteuses. Ceci devrait donc présager un très fort démarrage pour le troisième gros jeu de Nintendo sorti sur Nintendo Switch depuis son lancement, après The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et 1-2-Switch, ce dernier approchant du million d’exemplaires. Reste à voir si cette version pourra faire mieux que la version WiiU, écoulée à 8.31 millions d’exemplaires dans le monde…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279092-nintendo-says-mario-kart-8-deluxe-preorders-were-very-promising