Rumeur japonaise provenant deLe jeu sortirait en 2018 sur Playstation 4.Le sitedéclare en fait qu'il s'agirait d'un hoax (une fausse rumeur) d'un autre site nippon qui aurait déclaré que Sony avait obtenu Monster Hunter 5 d'après une déclaration d'un journaliste du WSJ. Le site aurait ensuite été mis à jour pour indiqué "Nintendo switch and PS 4 multi", donc qu'il serait Muli aux consoles Switch et PS4.

posted the 04/28/2017 at 06:39 AM by raioh