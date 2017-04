Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Bandai Namco, il n'y a actuellement pas de portage pour Tekken 7 sur Nintendo Switch en développement. Katsuhiro Harada et le producteur Michael Murray précise que la Nintendo Switch est d’ailleurs introuvable dans le commerce. Du coup, Bandai Namco, qui aurait probablement besoin d'une Nintendo Switch pour apprivoiser son concept, ne peut pas se familiariser avec l'architecture du système pour porter le jeu. Sans compter que le studio est déjà assez occupé pour travailler sur les trois versions différentes, à savoir Ps4, PC et Xbox One. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de portage du jeu Tekken 7 sur Nintendo Switch. Une fois que les trois premières versions auront été commercialisées, il se peut que Bandai Namco ait plus de temps pour travailler sur ce projet. Reste à voir, si cette version voit le jour, si elle contiendra un personnage exclusif Nintendo. Pour rappel, le jeu Tekken 7 sortira le 2 juin prochain sur Xbox One, Ps4 et PC…Source : http://segmentnext.com/2017/04/28/tekken-7-nintendo-switch-port/