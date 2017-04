Juste pour dire a tout ceux qui ont dosé le mode 200cc de l'épisode Wii U , n'espérez pas retrouver la technicité de celui-ci ... ils ont tout taillé a la serpe ... c'est comme joué le mode 150cc en plus rapide maintenant , fini les freinage de fou dans les virages ... sa sert plus à rien , tout passe a nouveau sans freinage , on perds donc ce mode qui nous changeaient clairement notre façon de jouer a Mario Kart 8... Je trouve ça bizarre que la presse n'est pas relevé cet élément la ... a croire que personne avait vraiment dosé ce mode 200cc , car quand j'entends : c'était injouable ... non pas du tout , il fallait juste changé toute ça façon de jouer a Mario Kart 8 et se sortir les doigts du culs ... après c'était vraiment terrible !Grave déçu pour le coup