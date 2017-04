Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Phil Spencer pense que les jeux présentés, d'une grande créativité et diversité, s’annoncent fantastiques. Et selon lui, la Xbox Scorpio sera la meilleure console pour jouer à ces titres. Avec les jeux first-party et des éditeurs-tiers, cette année s’annonce exceptionnelle. Avec, entre autres, Destiny 2, le prochain Star Wars, Red Dead Redempetion 2 et le prochain jeu issu de la Saga Mordor, ce sera une excellente année et un grand E3. Réponse dans un mois et demi environ…Source : http://gamingbolt.com/phil-spencer-teases-microsofts-e3-games-line-up-creativity-and-diversity-this-year-is-fantastic