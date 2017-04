Je viens de tester la démo Guedin's Attack on Titan, un fan game en développement sous Unreal engine vraiment prometteur. En terme de sensation et de fidélité à l'animé le système de déplacement de ce projet amateur surclasse celui du jeu officiel. Lien vers la démo : https://gamejolt.com/games/GuedinAoT/117610

Who likes this ?

posted the 04/27/2017 at 06:59 PM by dabaz