Hoy hoy, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider pour le défi du Nexus: -Jouez 5 parties avec un ami en mode contre l’I.A., partie rapide, classé ou non. Je précise que je ne suis pas un bon joueur.Je lance juste de temps en temps le jeu pour faire une partie contre l'ordi(recrue ou adepte),ça me détend ^^ Mon ID : Archesstat#2908 Merci :-)

posted the 04/27/2017 at 06:35 PM by archesstat