Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest Heroes II :La meilleure offre reste celle de Leclerc. Apparemment, il n’y aura pas d’offre de lancement à Carrefour.Amazon, la Fnac et Auchan proposeront le jeu à moins de 50 euros.Enfin, Micromania sera juste en dessous de 60 euros.Pour rappel, le jeu sortira demain sur Ps4…Source : member15179.html

posted the 04/27/2017 at 05:28 PM by link49