28 avril 2017





(Indispensable) 28 avril 2017(Indispensable)

Les Plus

Les Moins

Comme une carapace rouge qui vous rattrape au mépris des obstacles et des épingles,Entre les rééquilibrages bien pensés, qui couvrent aussi bien l'ergonomie générale que les sensations en piste, ce patch qui n'en est pas un fait valoir de solides atouts pour convaincre les anciens et séduire les novices. Seul point qui nous empêche de véritablement célébrer le retour de cet épisode particulièrement réussi : Mario Kart 8 Deluxe n'inclut aucun circuit inédit depuis la version Wii U. Pas le moindre. Nada. A moins que Nintendo ne se réserve le droit d'envoyer à nouveau du contenu téléchargeable ultérieurement, et pourquoi s'en priver aujourd'hui, il n'y a finalement rien, ou si peu, à découvrir en Grand Prix quand on a déjà saigné l'asphalte de la version Wii U, si ce n'est le plaisir de le faire partout et dans toutes les configurations possibles. Après, partant du principe que Mario Kart 8 n'a pas connu le succès escompté sur Wii U faute de popularité, l'argument du portage peut s'entendre.- et un simple sondage dans la rédaction suffit à comprendre qu'ils étaient nombreux -Sauf quand surgit une carapace bleue à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée.Mario Kart 8 partoutLes qualités du jeu original sont intactesLes DLC inclusEnfin un vrai mode BattleLe contre la montre en 200ccTemps de chargement optimisésLe rééquilibrage bien penséAucun nouveau circuit en Grand PrixLe frame rate à quatre en splitté