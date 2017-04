Dans un mois et 1/2 il sera là...Alors pour ma pomme, j'en attend pas mal:- Sony: outre du gameplay et une date pour God of War et Days Gone, j'espère qu'il y aura également un nouveau trailer pour Death Stranding et The Last of Us 2.Mais également une démonstration de Wild.Sans oublier le nouveau jeu de Sucker Punch et celui de Sony Japan avec From Software.Mais également du gameplay pour FF7 Remake et Shenmue 3.- Microsoft: je suis vraiment curieux de voir la Scorpio et de voir ce qu'elle apporte.Un nouveau jeu de Rare en plus de Sea of Thieves serait pas mal, Ori 2, et pourquoi pas Halo 6.Curieux également de voir leurs probables nouvelles IP.- Nintendo: outre Mario Odyssey et Xenoblade 2 qui seront sûrement jouable, j'espère voir l'annonce d'un nouveau Metroid, F-Zero (believe), Luigi's Mansion 3 et le nouveau jeu de Retro Studios.Et la GameCube en VC.Pour les tiers outre Bayo 3 (constructeur ou tier, wait and see), j'attends de voir du new gameplay de KH3, mais également l'annonce du nouveau jeu de Remedy.The Evil Within 2 de Mikami ça serait énorme aussi, le nouveau jeu de Sakaguchi, Resident Evil 2 Remake...Un nouveau Soul Calibur, BGE2, DMC5.J'en oublie sûrement. ^^Et vous ?