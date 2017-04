News sympa qui vient de tomber nous pourrons jouer aussi dans le solo une résistante française du nom de Rousseau.Selon Gamesradar:L'histoire se concentre donc sur un soldat americain mais l'on aura des missions avec d'autres perso comme souvent dans les COD.C'est peut être un petit clin d'oeil à Medal of Honor Underground sorti sur PS1 le 2 eme opus de MOH dans lequel l’héroine principale était une jeune résistante française du nom de Manon, vu que certains créateurs de COD avaient bossés sur MOH à l’époque.

posted the 04/27/2017 at 03:23 PM by midnight0079