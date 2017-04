Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon le journaliste de Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, Tatsumi Kimishima aurait aujourd'hui déclaré que Nintendo a encore des gros jeux à annoncer. Ces jeux devraient encore plus stimuler les ventes de la console, déjà écoulée à 2.74 millions d’unités dans le monde en à peine un mois. Il est fort probable que ces annonces soient faites durant l’E3 2017, où Nintendo devrait également nous en apprendre plus sur le gros jeu de cette fin d’année, Super Mario Odyssey...Source : http://nintendoeverything.com/kimishima-more-unannounced-games-on-the-way-that-will-boost-switch-sales/

posted the 04/27/2017 at 03:01 PM by link49