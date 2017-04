En effet, on peut découvrir sur le compte Twitter officiel dédié au magazine EDGE que ARMS sera en couverture de l'édition #306 de juin prochain. Et, en légende du titre, on retrouve cette accroche :



"ARMS - Le superbe nouveau jeu de combat de Nintendo décroche le coup fatal pour la Switch."



A en croire l'équipe du magazine, ce jeu a donc de grandes chances de cartonner suite à sa sortie sur Nintendo Switch prévue le 16 juin prochain.



Notons également que tous ceux qui sont abonnés au magazine recevront un poster exclusif où l'on voit Spring Man frappé d'un coup de poing direct dans le visage. Vous pouvez retrouver les deux illustrations ci-dessous.