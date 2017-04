Si vous me demandiez : "est-ce que vous, ou un autre constructeur de consoles, pourriez concevoir une console à 2.000 dollars qui fait tourner deux cartes Titan X reliée via SLI ?" Je vous répondrais oui, nous pourrions le faire. Mais le prix des consoles n'en est pas là. Si vous êtes prêt à dépenser deux mille dollars pour construire une machine basée sur du i7 avec beaucoup de RAM, alors autant le faire sur un PC. Mais avec la Scorpio, j'ai vraiment l'impression que nous avons réussi à atteindre un très bon rapport prix-performance. Lorsque nous parlerons du prix (de la console), je pense que les gens s'en rendront compte. C'est un produit premium, aucun doute là dessus, mais je pense que comparé au (prix du) PC avec une telle configuration que vous pourriez acheter, vous allez être très contents.

posted the 04/27/2017 at 01:50 PM by chester