Impossible de tenir jusqu'à l'E3 pour Studio Gobo, qui nous transmet sur Twitter toute son impatience de dévoiler la nature de son partenariat avec Microsoft Studios. Fondé en 2011 au Royaume-Uni, Studio Gobo affiche sur son CV le jeu F1 2012 mais surtout une succession de travaux pour la franchise Disney Infinity avec les packs aventures Pirates des Caraibes pour Disney Infinity 1.0, Gardiens de la Galaxie pour Disney Infinity 2.0 et Rise Agains the Empire pour Disney Infinity 3.0. Selon ses différentes offres d'emploi, Studio Gobo travaille actuellement sur un « F2P basé sur une licence mondialement reconnue pour un éditeur majeur » ainsi que sur « un jeu d'action console AAA à la troisième personne ». Au moins l'un de ces deux projets concernerait donc Microsoft Studios. https://www.gamekult.com/actualite/studio-gobo-developpe-pour-microsoft-studios-3050794929.html

Who likes this ?

posted the 04/27/2017 at 01:09 PM by chester