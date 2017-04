Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Nintendo a mis à jour ses divers plannings. On peut voir que Nintendo maintient 2017 pour la sortie du jeu Xenoblade Chronicles 2, et ce, que ce soit au Japon, aux USA et en Europe. Reste à savoir si Nintendo profitera de cet E3 2017 pour annoncer une date plus précise…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278987-switch-3ds-upcoming-first-third-party-release-schedules-for-a