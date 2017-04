Nintendo

Operating profit = 489.0 milliards de yen [4.03 milliards d'euros](dont 359.0 milliards de yen soit 73.4% = ventes "overseas") [2.96 milliards d'euros]Share of profit of entities (The Pokémon Company) = 50.3 milliards de yen [414.47m d'euros]Net sales = 29.3 milliards de yen [241.43m d'euros]Ordinary profit = 20.2 milliards de yen [166.45m d'euros]Sales of investment securities (Seattle Mariners) = 64.5 milliards de yen = extraordinary income [531.48m d'euros]Net profit attributable to owners of parent = 102.5 milliards de yen [844.60m d'euros]Hardware = 820.000 Q4 / +7.27 millions sur l'année (+7%) => 66.12m LTDSoftware = 8.29m en Q4 / +55.08 millions sur l'année (+14%) => 329.25m LTDHardware = --- / +760.000 sur l'année (-77%) => 13.56m LTD => arrêt de productionSoftware = 2.33m / +14.8 millions sur l'année (-46%) => 98.85m LTD+ sur Q4:Hardware = 2.74 millionsSoftware = 5.46 millions dont Zelda: BotW 2.76 millionsRatio : 2The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch + WiiU = 3.84 millionsThe Legend of Zelda: Breath of the Wild - 1.08 millions (nouveau)Mario Kart 8 - 8.31 millions (+50.000)New Super Mario Bros. U - 5.68 millions (+60.000)Super Mario 3D World - 5.60 millions (+130.000)Nintendo Land - 5.16 millions (+60.000)Super Smash Bros. for Wii U - 5.20 millions (+40.000)Splatoon - 4.80 millions (+40.000)Super Mario Maker - 3.95 millions (+60.000)New Super Luigi U - 2.95 millions (+60.000)The Legend of Zelda Wind Waker HD - 2.17 millions (+60.000)Mario Party 10 - 2.09 millions (+50.000)Pokémon X/Y - 16.11 millions (+50.000)Pokémon Sun / Moon = 15.44 millions (+750.000)Mario Kart 7 - 15.22 millions (+400.000)Pokémon OR/AS - 13.74 millions (+60.000)New Super Mario Bros. 2 - 11.27 millions (+180.000)Super Mario 3D Land - 11.27 millions (+100.000)New Super Mario Bros. 2 - 11.09 millions (+490.000)Animal Crossing: New Leaf - 10.97 millions (+520.000)Super Smash Bros. for 3DS - 8.72 millions (+130.000)Tomodachi Life - 5.70 millions (+120.000)Luigi's Mansion: Dark Moon - 5.31 millions (+110.000)Super Mario Maker for Nintendo 3DS = 2.34 millions (+330.000)Kirby: Planet Robobot = 1.36 millions (+40.000)Software + 1.7m en Q4Wii Sports +20.000 (82.81m)Mario Kart Wii +120.000 (36.95m)Wii Sports Resort +50.000 (33.04m)New Super Mario Bros Wii +150.000 (30.05m)Wii Play - - - (28.022m)Wii Fit - - - (22.67m)Wii Fit Plus - - - (21.12m)Super Smash Bros. Brawl +60.000 (13.21m)Super Mario Galaxy +30.000 (12.75m)Wii Party +40.000 (9.28m)Software +110.000 en Q4New Super Mario Bros. + 10.000 (30.80m)Mario Kart DS + 10.000 (23.60m)Figurines = + 9.1 millionsCartes = + 9.3 millionsSmart Device, IP related income: ¥24.25 billion or $218 million for the 12 months ended FY3/2017Compared to the previous year it was ¥5,734 million or $51.5 million, that's roughly a 4.2x increase year over year.Nintendo's earnings share from Pokémon Go and other entities:Share of profit of entities accounted for using equity method: ¥20,271 million or $182.2 million for the 12 months ended FY3/2017Super Mario Run = 150 millions downloadFire Emblem Heroes = 15 millions download (but better profit than SMR)Compared to the previous year it was ¥1,887 million or ~$17 million, that's roughly a 10.7x increase year over year.Net sales de 750.0 milliards de yenOperating / Ordinary profit de 65.0 / 60.0 milliards de yenNet profit attributable to owners of parent de 45.0 milliards de yenExchange rate assumptions = 105 yen/$ et 115 yen/E3DS + 6m hard / + 40m softWiiU + 0m hard / + 3m softNsw + 10m hard / + 35m soft