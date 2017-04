Trailer 360



Exclusivité 360 zonée au Japon, Senkô no Ronde 2 reviendra sur PS4 et Steam via Degica Games sous le nom de Senko no Ronde 2 Reassembley from "Duo".Né en avril 2005 en arcade, le concept du jeu repose sur du Versus de shoot-them-up, où chaque unité en lice essaie de noyer son adversaire sous un déluge de boulettes, chacun disposant de ses propres patterns d'attaque. La première vidéo teaser diffusée ce matin introduit de nouveaux designs pour Lev, Chanpo et Fabian, mais il faudra encore patienter un peu pour un aperçu des nouveautés au programme. Précisons qu'il s'agit de la première apparition de la série sur consoles PlayStation, après une fidélité sans faille à la Xbox 360.