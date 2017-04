Hello les amis !Une journée de repos qui commence à la perfection avec la réception de MK8 D.Je l'ai commandé sur FNAC.COM et je l'ai reçu ce matin en magasin.Pour les personnes qui veulent voir si c'est possible de l'acheter en fnac directement, je suis de Metz, donc si vous voulez tenter votre chance.Je partage mon code ami pour des moments de folie en ligne ! (Je suis mauvais, je préviens)5457-3138-0703

posted the 04/27/2017 at 10:32 AM by noouns