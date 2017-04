Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le moins cher sera Carrefour.Auchan et Leclerc sera autour des 44/45 euros.Amazon, Boulanger et la Fnac seront en dessous de 50 euros.Enfin Micromania appliquera le même prix que Nintendo sur l’eShop, à savoir 59.99 euros.Pour rappel, le jeu sera disponible demain…Source : member15179.html

posted the 04/27/2017 at 10:26 AM by link49