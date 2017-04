Jeux vidéo

Avant de se plonger dans Little Nightmares le 28 avril, faisons un petit voyage en arrière. La sortie d’un nouveau jeu ravive les souvenirs d’anciens et en voici 5 spécialement indispensables. Tous possèdent collectivement un point commun : devinerez-vous lequel ?



Lumière et ombre sont les deux éternelles voix du monde.



Limbo en 2010 proposait une aventure en 2D à l’ambiance très obscure. Parfois violent mais sans être gore, il demandait de guider un petit garçon dans un monde en noir et blanc impitoyable.



Interagissant avec le décor de façon très naturelle, vous n’étiez jamais convié à prendre une quelconque arme et dépendiez de votre environnement. Limbo se rapproche beaucoup dans son feeling général de Little Nightmares, à l’exception de son format 2D.



...