Voici une Information,, concernant le jeu God of War :Certaines rumeurs voulaient que des personnages de la mythologie viking soient présents dans le jeu. Cependant, un tweet de Cory Barlog va à l’encontre de cette théorie. En effet, il affirme que l’histoire du jeu se passe bien avant les premiers vikings, et qu’ils n’apparaitront donc pas. Pour rappel, le jeu est prévu sur Ps4, sans date de sortie officielle. On devrait en apprendre plus sur ce titre durant la Conférence Sony de l’E3 2017….Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/04/26/upcoming-god-of-war-4-takes-place-well-before-the-first-vikings/