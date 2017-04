En attendant une version collector avec pourquoi pas une figurine, Call of duty World War II sera disponible dans une version Edition Pro.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Le Season Pass-Le steelbookLe tout pour 109€N'oubliez pas de commander en passant par le liens pour voir d'autres concours

posted the 04/26/2017 at 10:09 PM by leblogdeshacka