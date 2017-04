Voici une Information concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Nintendo a mis à jour la fiche sur l’eShop du jeu. On apprendra ainsi que le je ne nécessiterai que 2.7 go d’espace libre sur votre console. Il est aussi possible de prendre le jeu en version boite si vous disposez de peu de place. Pour rappel, le jeu sortira le 26 mai prochain…Source : http://gameidealist.com/news/download-size-revealed-ultra-street-fighter-ii-final-challengers-nintendo-switch/