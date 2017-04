Disponible à l'époque sous le nom de Fire Emblem Gaiden, le jeu n'avait évidemment pas connu de localisation en dehors de l'archipel puisque la franchise a attendu son septième épisode, Fire Emblem: The Blazing Sword sorti sur Game Boy Advance en 2003, pour s'exporter aux Etats-Unis et en Europe. Mais alors pourquoi rebaptiser totalement un jeu qui reprend un scénario identique sorti plusieurs années auparavant ? C'est à cette question qu'ont répondu les développeurs d'Intelligent Systems durant une interview accordée à l'incontournable magazine nippon Famitsu :"Nous pensions que nous ne devions pas utiliser le "Gaiden" pour notre titre, et cela dès le début du projet. Mais nous voulions un titre qui procure le même effet, cette fois pour le monde entier [ndlr : Gaiden est un terme très utilisé au Japon, qu'on pourrait traduire par une "redite", une histoire connue mais vue sous un autre angle]. Donc nous avons pensé à un équivalent en anglais pour le remplacer, c'est là que nous est venu le terme "Echoes".