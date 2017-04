Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon l’analyste Masahiro Ono de Morgan Stanley, la Nintendo Switch sera un gros succès commercial. Selon lui, il y aura 8.7 millions de console écoulées en 2018 et 18 millions en 2020. En 2021, sur l’année, Nintendo écoulerait 12.5 millions de consoles, portant son total à 54 millions. Il estime enfin que la console ne fera pas mieux que la Wii, mais sera plus rentable, les joueurs Nintendo Switch achetant plus de jeux et d’accessoires. Réponse dans quelques années…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278942-morgan-stanley-analyst-believes-switch-is-on-its-way-to-being-a-b