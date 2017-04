Yo,



J'ai précommandé ya un bout de temps Mario Kart 8 Deluxe sur la Fnac avec une carte Cado sur laquelle il me restait 50,24 euro, à peu prés pile ce qu'il me fallait pour chopper le jeu qui était a 49,99.

Sauf qu'entre temps ils ont fait une offre avec un mug gratos et le jeu a 49,90 alors je me suis dit autant en profiter alors j'ai annulé la premiere commande pour me reprendre le jeu avec le mug.



Mais aujourd'hui je me rend compte qu'il y a un probleme, seul le mug est parti et on me demande de régulariser ma commande, chose que je ne peux faire vu qu'a chaque fois que j’appuie sur le bouton regulariser il y a marqué " Vous avez choisi votre nouveau moyen de paiement et celui-ci est en cours. Si vous n'avez pas été au bout du processus, vous devez, dans ce cas, attendre avant de ré-essayer (1h après votre tentative). "



De plus pile au moment ou j'ai decouvert le probleme je reçois un mail de "votre carte Fnac+" (alors que j'ai jamais souscrit a ce truc) me disant qu'il me reste 10 jours pour debloquer l'expedition du colis avec un lien " retenter votre chance" et quand je clique c'est ma facture en pdf, WTF ?



et apres avoir vérifié sur ma carte Cado je vois que la Fnac m'a debité 1 euro le jour ou j'ai annulé ma premiere commande et preco la nouvelle et que par consequent il ne me reste que 49,27 dessus alors que le jeu coute 49,90 #dans le cul



Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ces enfoirés m'ont debité 1 euro et doncm'ont niqué ma commande ? Qu'est-ce que c'est que ce boxon ?