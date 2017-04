En fin d'année dernière, Sakaguchi a dit que son nouveau jeu serait présenté cette année.Logiquement Mistwalker est en avec Silicon Studio pour ce jeu.Au character design on a Kimihiko Fujisaka.En espérant qu'il sorte sur Switch ou PS4.Ainsi j'aurai accès à tous les J-RPG du moment.On le verra peu être à l'E3?En espérant un jeu aussi bon que Lost Odyssey. ^^

posted the 04/26/2017 at 07:43 PM by jenicris