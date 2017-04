Voici des Images du jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :Square-Enix dévoile des images permettant de constater les améliorations faites sur cette version. Pour rappel, le jeu sortira en France et aux USA le 11 juillet prochain, et le 13 juillet au Japon et en Asie, exclusivement sur Ps4.…Source : http://www.dualshockers.com/2017/04/25/final-fantasy-xii-the-zodiac-age-gets-new-screenshots-showing-story-and-gameplay/