Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le jeu Mario Kart 8 Deluxe aura des temps de chargement plus rapides que son prédécesseur sur WiiU. GameXplain compare maintenant les temps de chargement des versions physiques et numériques. Comme la plupart des jeux Switch, le titre aura des temps de chargement encore plus rapides si vous téléchargez le jeu sur l’eShop. Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi…Source : http://nintendoeverything.com/mario-kart-8-deluxe-load-times-video-comparison-switch-digital-and-physical-vs-wii-u/