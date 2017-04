Je viens de finir What Remains of Edith Finch, le dernier jeu des développeurs d'Unfinished Swan.

Pour ceux qui aiment les jeux narratifs c'est une petite perle avec une ambiance particulière et des idées de mise en scène très ingénieuses, je vous le conseille vraiment.



Je suis en train d'uploader l'intégralité de l'aventure sur Youtube qui dure un peu plus de 2h. Comme d'habitude il n'y a aucun commentaire audio pour une immersion maximale.



Voici la première partie des 3, les autres arriveront dans la soirée.