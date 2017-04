Little Nightmares Six Edition PS4, réception dans 48h donc Vendredi 28, le jour de sa sortie donc ! ParfaitJ'ai précommandé il y a quelques semaines le gros collector Tekken 7 Ps4 + ce collector Little Nightmares grâce aux fameuses cartes st valentin. J'avais payé 120€ pour pouvoir ensuite dépenser 160€ de chèques cadeau sur le site (fnac) ! En gros : payez 120, dépensez 160€.J'ai donc précommandé little nightmares à 29,99 + tekken à 149,90, total : 179e89. Sachant que j'avais 160 à dépenser, je vais devoir donc rajouter 19e89 lorsqu'ils vont m'expédier le collector Tekken.De plus, je dois recevoir cette semaine 10€ sur mon compte fnac en chèque cadeau grâce à la précommande little nightmares, j'avais utilisé le code fnac10 et je vais également recevoir 20€ grâce à tekken (code bisou pour la st valentin c'était 10€ offert tous les 60€ dépensés).Donc en gros, j'aurai payé ces deux collector 179e89 - 30€ remboursés = 149e89 (c'est un bon prix pour ces deux collector c'est le prix de base pour uniquement le collector tekken donc c'est comme si j'ai eux gratuitement le collector little nightmares)D'ailleurs avec ces 30€ remboursés, je les utiliserai pour Uncharted The Lost Legacy (39,99 - 30€) je l'aurai donc pour 9€99Sinon pour en revenir à Little Nightmares, je le streamerai du début à la fin sur PS4 Pro comme c'est le cas actuellement pour Outlast 2 (voir ici : blog_article406276.html PS : je sais que la durée de vie du jeu est très courte 4-6h, que le jeu est assez facile, que le gameplay est bon mais qu'on ne peut pas faire 36 trucs si ce n'est courir sauter, allumer son briquet etc .. mais bon, sachant que j'ai combiné cet achat avec tekken, ça reste une très bonne affaire ^^ et un collector en plus, surtout que la figurine et la cage, ça a l'air sympa. Et puis niveau ambiance, ça sera top ^^ outlast et little nightmares c'est parfait ! Ensuite on basculera de l'horreur au jeu de combat avec injustice 2 et tekken 7 ^^