La page eShop européenne pour le jeu du studio indépendant Saber Interactive, NBA Playgrounds, vient de se mettre à jour et dévoile une sortie prévue en Europe pour le 9 mai prochain uniquement en version dématérialisée sur Nintendo Switch pour 19,99 euros. Le jeu sera jouable avec jusqu'à 4 joueurs, la manette Pro et tous les modes de la Switch seront compatibles (téléviseur, sur table et portable), et les langues suivantes seront incluses : anglais, espagnol, français, allemand et russe.

Notons que le jeu sortira vraisemblablement au même moment dans ses versions PlayStation 4, Xbox One et PC.