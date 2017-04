Microsoft

Suis-je le seul à m'être fait baiser avec Amazon sur la version One de Syberia 3 ? J'ai préco le collector, le jeu n'avais toujours pas été expédié, et la Amazon m'annonce qu'ils ne pourront pas me l'envoyer !!! Je suis hyper deg !!!J'ai vu quelques bon plans passer dans les même tarifs, et malheureusement plus aucun n'est disponibles du coup je me suis bien fait baiser ...Je vais farfouiller mais si quelqu'un en voit un neuf sur One à pas cher (enfin pas trop) ce serait fort bien aimable