Voici des Informations concernant le jeu Persona 5 :Tout d’abord, le DLC Swimsuit est disponible sur le PSN en téléchargement gratuit dès à présent.De plus, le jeu a été testé dans le dernier JeuxVidéo Magazine où il obtient la note de 19/20 : « Le voilà le renouveau du JRPG tant attendu! Entre son écriture, ses systèmes de jeu, son univers ou son esthétique léché, Persona 5 est le JRPG que vous devez faire cette année, avec NieR Automata, sans hésiter. »Le magazine VideoGamer lui attribue lui aussi la note de 19/20 : « Persona 4 avait donné une nouvelle dimension à la série, ce cinquième épisode en est incontestablement le chef d’œuvre. Ancré dans la société actuelle et doté d’une finesse d’écriture trop rare, il frappera en plein cœur tous ceux qui trouveront le temps de lui consacrer 80 heures. Un très grand jeu, dont le seul défaut est d’être intégralement en anglais. »Le jeu est disponible depuis le début du mois sur Ps3 et Ps4…Source : http://twinfinite.net/2017/04/persona-5-swimsuit-dlc-now-available-as-a-free-download-on-the-playstation-store/

posted the 04/26/2017 at 10:11 AM by link49