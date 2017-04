Dans ce nouveau trailer de plus de trois minutes, Square-Enix confirme que désormais chaque personnage pourra utiliser en même temps deux jobs(ce qui n'était pas le cas dans la version International Zodiac Job system).Résultat, il sera désormais possible d'avoir accès à la totalité des jobs existant au cours de la même partie.La sortie du jeu est toujours prévu pour le 11 juillet de cette année en Europe et aux USA(et deux jours plus tard au Japon).Enfin Square-Enix Japon tiendra un live sur le jeu à 13 heures chez nous(20 heures au japon) le 26 avril(aujourd'hui donc).Seront présent le producteur du jeu et les doubleurs japonais de Vaan et Penelo.Apparement l'annonce de nouveautés serait à l'ordre du jour...Tellement hâte