Il y a environ un mois, GOG proposait aux utilisateurs qui le souhaitaient via une simple manipulation d’adopter la version 1.2 de son logiciel Galaxy. Aujourd’hui, cette mise à jour majeure est disponible à tous automatiquement. Pour mémoire, il s’agit d’un client de téléchargement à la Steam/Origin/Uplay, à ceci près qu’il est lui facultatif pour pouvoir jouer. La principale nouveauté de Galaxy 1.2 est sans aucun doute l’ajout des sauvegardes universelles dans le cloud. Ici le mot “universelles” veut tout simplement dire que cette sauvegarde en ligne concerne non seulement les jeux récents, mais aussi les plus anciens qui ne proposaient pas cela à l’époque.Dans le même temps, le site Ars Technica et GOG opèrent un rapprochement. Cela se concrétise dès maintenant et de manière temporaire par la possibilité de récupérer gratuitement une clé GOG Windows ou Mac pour le jeu The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut en se rendant ici:https://arstechnica.com/gaming/2017/04/ars-and-gog-two-great-tastes-that-go-great-together/Par la suite, dans les prochains mois des “intégrations cools” mais majoritairement invisibles pour l’utilisateur auront lieu entre les deux acteurs. Ars mentionne aussi des articles à venir sur notamment les méthodes employées par GOG pour supprimer les DRM dans les jeux vendus.