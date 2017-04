... Oui c'est à la fois à cause et grâce au jeu "the last of us".



Aujourd'hui, il me faut des jeux qui font aussi bien que lui qui allie habillement écriture scénaristique, narration, personnage principaux et secondaires qui font limite "réel" avec de vrais sentiments, qualité visuelle ( quantité de détails , qualité d'éclairage, d'ombre, fidélité des lieux visités, textures haute qualité, bruitages fidèle selon les lieux, ost etc...) sinon c'est simple je décroche très vite.



Nauthy dog a instauré un nouvel exemple à suivre mais jusqu'à aujourd'hui personne n'a ne serait-ce essayer. ( hormis le prochain god of war)



En définitive, il me faut des jeux qui m'impliquent de part les émotions qui se dégage d'un jeu comme the last of us.



J ne veux plus de jeux fainéants qui se contentent du minimum syndical, non je veux beaucoup plus que ça.



Il y a eu un avant et un après the last of us sur la façon dont je perçois le jeu vidéo aujourd'hui.



3615 my life.