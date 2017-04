Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon Macquarie Group, les prévisions de ventes de Nintendo Switch passeraient de 11 à 14.5 millions. Le jeu Dragon Quest XI sortirait en mars/avril 2018, donc bien après les version 3DS et Ps4, qui sortiront en juillet 2017, et Monster Hunter 5 sortirait lui en février/mars 2018. En attendant une confirmation…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278836-analyst-firm-bumps-up-projected-switch-sales-attach-rate-thinks

Who likes this ?

posted the 04/25/2017 at 07:36 PM by link49