Fan des jeux FMV de l'epoque ? Night Trap ressortira en version " HD" originaire du Mega CD revient sur PS4 et One dans une edition 25th Anniversary.LimitedRun sortira une version physique exclusivement sur PS4 avec une jaquette reversible a premiere vue.

posted the 04/25/2017 at 07:23 PM by guiguif