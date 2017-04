News Ps4/X1/Switch/Vita/3DS















La dernière publication du Dengeki PlayStation dévoile de nouveaux détails sur Code Vein, le nouveau Action-RPG de Bandai Namco. Pour plus d'informations et de screenshot, je vous invite à regarder l'article précédent . La dernière publication dudévoile de nouveaux détails sur, le nouveau Action-RPG de. Pour plus d'informations et de screenshot, je vous invite à regarder

■ Le protagoniste est le personnage aux cheveux court, l'homme aux cheveux rouge et la fille portant un chapeau Russe sont des NPCs qui peuvent vous accompagner dans votre aventure.■ Le personnage principal peut être customisé librement, vous pouvez choisir entre un homme et une femme. Il y a une grande variété de possibilité pour créer le personnage qui vous plaira.■ Le jeu comportera des éléments d'évolution avec là aussi un très grand degré de liberté vous permettant de faire un personnage qui correspond à votre façon de jouer.■ Plutôt que de progresser en terminant des stages/niveaux, vous pourrez explorer un monde avec des territoires interconnectés à pied.■ Il y a une grande variété de zones, chaque zone possède des mécaniques spécifiques ainsi que différents ennemis aux caractéristiques uniques.■ Même si votre coéquipier meurt, vous pourrez continuer à explorer. Vous pouvez aussi explorer par vous-même sans avoir un Coéquipier avec vous.■ Le concept de "mort" n'existe pas. Même si vous vous retrouvez "out of action", si le temps passe, vous pouvez redevenir "actif" à nouveau (recommencer d'un checkpoint)■ Ils n'essayent pas de mettre la difficulté au premier plan, mais il y aura du challenge.