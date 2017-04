En attendant l'annonce d'une version collector pour Battlefront II (après tout Injustice 2 et Marvel vs Capcom auront droit à leurs collectors), voici la date de Star Wars IX.Ce sera pour le 24 Mai 2019 aux USPerso, je ne comprends pas trop, Je le voyais pour décembre comme le VII, VIII et Rogue One pour pulvériser les records.Je ne pense pas que Mai soit judicieux comme date.Sinon Indiana Jones 5 pour le 10 Juillet 2020 aux US